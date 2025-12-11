А что в кино? «Невероятные приключения Шурика», «Снеговик» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Комедия «Невероятные приключения Шурика» (Россия). Ремейк любимых советских комедий: Шурик рассказывает прохожим историю своей первой любви — студентки и комсомолки Нины.

Мультфильм «Три кота. Путешествие во времени» (Россия). Котята с родителями случайно находят машину времени и отправляются в разные исторические эпохи, сталкиваясь с опасностями и приключениями, чтобы вернуться домой и отметить юбилей родителей.

Фэнтезийная комедия «Снеговик» (Россия). Волшебный снеговик и девочка Варя противостоят злой колдунье Вьюге, пытаясь восстановить магию Деда Мороза и спасти Новый год.

