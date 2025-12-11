15-летняя рязанка украла 35 тысяч рублей из квартиры знакомой

В Московский районный отдел МВД Рязани обратилась 19-летняя местная жительница: из ее квартиры исчезли 35 тысяч рублей, хранившиеся в конверте с новогодней символикой. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Оперативники выяснили, что незадолго до кражи в гости приходила 15-летняя знакомая потерпевшей, которая поспешно покинула квартиру. Полиция установила причастность подростка к исчезновению денег.

По версии следствия, девушка, заметив конверт с деньгами, взяла их, а затем стала тратить на подарки к Новому году.

Против 15-летней рязанки возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 158 УК РФ. Девушке грозит до 5 лет лишения свободы.