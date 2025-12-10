«Зелёный сад — наш дом» объявил о старте акции, которая пройдёт с 15 декабря 2025 по 31 января 2026 года. Как сообщает пресс-служба компании, принять участие может любой желающий: для этого необходимо оставить заявку на сайте компании и в указанные сроки приобрести квартиру в домах застройщика в Рязани.
Среди покупателей разыграют 1 млн рублей с помощью программы-генератора случайных чисел. Средства можно будет направить на погашение рассрочки, покупку кладовой, парковочного места или получить наличными.
В компании напоминают, что времени для покупки жилья по прежним условиям семейной ипотеки остается немного.
