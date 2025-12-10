Рязань
«Зелёный сад — наш дом» предлагает рязанцам выиграть миллион рублей

«Зелёный сад — наш дом» объявил о старте акции, которая пройдёт с 15 декабря 2025 по 31 января 2026 года. Как сообщает пресс-служба компании, принять участие может любой желающий: для этого необходимо оставить заявку на сайте компании и в указанные сроки приобрести квартиру в домах застройщика в Рязани.

Среди покупателей разыграют 1 млн рублей с помощью программы-генератора случайных чисел. Средства можно будет направить на погашение рассрочки, покупку кладовой, парковочного места или получить наличными.

В компании напоминают, что времени для покупки жилья по прежним условиям семейной ипотеки остается немного.

Заявку на участие можно оставить по ссылке: www.green-garden.ru/actions/id386/. Подробные правила акции доступны на сайте и по телефону +7 (4912) 77-77-77.

Справка:

Организатор акции — ГК «Зелёный сад — наш дом». Сроки акции: с 15.12.2025 по 31.01.2026 г. Подробности на сайте ЗЕЛЁНЫЙСАД. РФ и по телефону +7 (4912) 77-77-77. Не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Застройщик — ООО «Зелёный сад — Рябиновые гроздья», проектная декларация № 62-000396 от 25.11.2025, подробности на сайте наш. дом. рф.