За 2025 год в Рязанской области произошло 244 коррупционных преступления

С начала 2025 года в Рязанской области выявлено 244 коррупционных преступления, сообщила региональная прокуратура. Более половины из них связаны с получением и дачей взяток, а также коммерческим подкупом, хищением и мошенничеством. По словам начальника отдела по противодействию коррупции Олега Игнатова, за 10 месяцев наблюдается снижение числа зарегистрированных преступлений, однако это не означает уменьшение коррупции — динамика схожа с прошлым годом. Сумма арестованного имущества по делам о коррупции уже превысила 18 млн рублей.

С начала 2025 года в Рязанской области правоохранительные органы выявили 244 преступления коррупционной направленности. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказал начальник отдела по противодействию коррупции региональной прокуратуры Олег Игнатов.

В интервью отмечается, из 244 преступлений более половины — за получение и дачу взяток. Олег Игнатов уточнил, что также большинство преступлений связаны с коммерческим подкупом, хищением имущества и мошенничеством.

«По состоянию на 10 месяцев текущего года наблюдается некоторое снижение числа зарегистрированных коррупционных преступлений, но это не говорит о том, что коррупции стало меньше. Динамика аналогична прошлому году», — рассказал сотрудник прокуратуры.

По его словам, в 2025 году сумма арестованного имущества за коррупционные преступления превысила 18 миллионов рублей.

Олег Игнатов напомнил и о недавних уголовных делах в отношении высокопоставленных должностных лиц. Речь идет о бывшем вице-губернаторе Рязанской области Игоре Грекове, которого приговорили к 17 годам колонии строгого режима за получение взяток, и экс-главвраче Центра гигиены и эпидемиологии Елене Паненковой. Ее также признали виновной в получении взяток.

Фото: ГТРК «Ока»