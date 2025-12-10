За 2025 год в Рязанской области произошло 244 коррупционных преступления

С начала 2025 года в Рязанской области правоохранительные органы выявили 244 преступления коррупционной направленности. Об этом в эфире ГТРК «Ока» рассказал начальник отдела по противодействию коррупции региональной прокуратуры Олег Игнатов.
В интервью отмечается, из 244 преступлений более половины — за получение и дачу взяток. Олег Игнатов уточнил, что также большинство преступлений связаны с коммерческим подкупом, хищением имущества и мошенничеством.
«По состоянию на 10 месяцев текущего года наблюдается некоторое снижение числа зарегистрированных коррупционных преступлений, но это не говорит о том, что коррупции стало меньше. Динамика аналогична прошлому году», — рассказал сотрудник прокуратуры.
По его словам, в 2025 году сумма арестованного имущества за коррупционные преступления превысила 18 миллионов рублей.
Олег Игнатов напомнил и о недавних уголовных делах в отношении высокопоставленных должностных лиц. Речь идет о бывшем вице-губернаторе Рязанской области Игоре Грекове, которого приговорили к 17 годам колонии строгого режима за получение взяток, и экс-главвраче Центра гигиены и эпидемиологии Елене Паненковой. Ее также признали виновной в получении взяток.
Фото: ГТРК «Ока»