Юлия Швакова провела заседание общественного совета федерального партийного проекта «Предпринимательство»

Заместитель председателя правительства Рязанской области, региональный координатор проекта «Единой России» подчеркнула, что регион старается сохранить все меры поддержки бизнеса. Заседание общественного совета федерального партийного проекта «Предпринимательство» состоялось в рамках декады приемов граждан, которая приурочена к 24-летию партии «Единая Россия». Во встрече приняли участие представители бизнеса и общественных организаций.

Заместитель председателя правительства Рязанской области, региональный координатор проекта «Единой России» подчеркнула, что регион старается сохранить все меры поддержки бизнеса. Заседание общественного совета федерального партийного проекта «Предпринимательство» состоялось в рамках декады приемов граждан, которая приурочена к 24-летию партии «Единая Россия». Во встрече приняли участие представители бизнеса и общественных организаций.

Участники обсудили вопросы, связанные с изменениями в налоговое законодательство, которые вступят в силу в следующем году. Как подчеркнула Юлия Швакова, задача профильных ведомств, институтов развития бизнеса и общественников -подготовить предпринимателей к этим изменениям. Уже сейчас на площадке Агентства развития бизнеса региона эксперты готовы дать консультации и провести необходимое обучение. В частности, на заседании рассмотрели вопросы отчетности по НДС в связи со снижением порога выручки для предприятий.

«Отмечу, что регион старается максимально сохранить все действующие налоговые льготы, преференции и меры поддержки для бизнеса. В их числе гарантийная поддержка и льготные микрозаймы через региональные фонды, комплексная поддержка через организации инфраструктуры, в том числе Центр „Мой бизнес“. В области для плательщиков по упрощенной системе налогообложения продолжают действовать пониженная налоговая ставка по налогу на имущество организаций, исчисляемому от кадастровой стоимости (1,5% вместо 2%), пониженные ставки для 27 видов экономической деятельности, а также для инвесторов, резидентов территорий опережающего экономического развития и Аэрокосмической долины», — отметила зампред регионального правительства.

Региональный координатор федерального партийного проекта «Предпринимательство» напомнила, что в ноябре принят региональный закон, которым на ближайшие два года продлено действие пониженных ставок по упрощенной системе налогообложения для начинающих экспортеров (1% по доходам, 5% по доходам, уменьшенным на расходы), установлены пониженные налоговые ставки для социальных предприятий (3% и 7,5%). Кроме того, в Рязанской области установлена ставка 0% для впервые зарегистрированных ИП по 124 видам предпринимательской деятельности.

На заседании также внимание уделили закреплению статуса ремесленника для исключения товаров из перечня подлежащих обязательной маркировке. Правительством региона одобрен соответствующий закон, если он будет принят областной думой, ремесленники смогут избежать части затрат. Еще одним вопросом заседания стала возможность сотрудничества студенческих отрядов с предприятиями для решения кадрового вопроса.