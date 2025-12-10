Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 603
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 519
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 312
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 037
В Рязанском историческом музее рассказали о режиме работы в новогодние праздники
В новогодние праздники Рязанский исторический музей будет работать следующим образом: 30 декабря, 2 и 3 января — с 10:00 до 18:00; 4 января — с 11:00 до 22:00; с 5 по 11 января — с 10:00 до 18:00. Выходные дни — 31 декабря и 1 января. 13 января будет санитарный день.

В Рязанском историческом музее рассказали о режиме работы в новогодние праздники. Об этом сообщили в соцсетях учреждения.

В новогодние праздники Рязанский исторический музей будет работать следующим образом:

  • 30 декабря, 2 и 3 января — с 10:00 до 18:00;
  • 4 января — с 11:00 до 22:00;
  • с 5 по 11 января — с 10:00 до 18:00.

Выходные дни — 31 декабря и 1 января. 13 января будет санитарный день.

Ранее стал известен режим работы музея-заповедника С. А. Есенина в праздники.