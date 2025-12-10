В Рязанском историческом музее рассказали о режиме работы в новогодние праздники

В новогодние праздники Рязанский исторический музей будет работать следующим образом: 30 декабря, 2 и 3 января — с 10:00 до 18:00; 4 января — с 11:00 до 22:00; с 5 по 11 января — с 10:00 до 18:00. Выходные дни — 31 декабря и 1 января. 13 января будет санитарный день.

