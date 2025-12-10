В Рязанской области закроют паромную переправу через Оку
Водителей предупредили, что с 11 декабря прекращает работу паромная переправа через Оку у села Юшта Шиловского района. Отмечается, что переправа прекратит работу на зимний период.
