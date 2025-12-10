В Рязанской области пройдут рейды ГАИ

В Рязанской области проведут рейды по борьбе с нарушением ПДД. Об этом сообщили в пресс-службе региональной ГАИ. В среду, 10 декабря, в Рязанской области пройдут комплексные мероприятия, направленные на борьбу с нарушениями правил дорожного движения. Отмечается, что основное внимание будет уделено случаям управления транспортом с подложными государственными регистрационными знаками, а также автомобилями, которые не зарегистрированы в установленном порядке.

