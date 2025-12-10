В Рязанской области КамАЗ провалился под асфальт

Жители Скопина Рязанской области пожаловались на некачественный асфальт, из-за которого провалился КамАЗ. Об этом они сообщили в Telegram-канале «Скопин народный». По словам местных жителей, 16 ноября они писали про некачественный асфальт и о том, как происходила его укладка в сквере Сельхозтехники. Также рязанцы обращались к специалистам, на что получили ответ: «…в первые морозы грунт провалится».

