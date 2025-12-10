В Рязани на улице Бронной завершили благоустройство территории

В Рязани во дворе дома № 20 корпус 1 на улице Бронной завершили благоустройство территории. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Площадь обновленной территории составляет около 1400 кв. м. Там провели асфальтирование, установили бордюрный камень и обустроили парковочный карман. Все работы выполнены в полном объеме и согласно графику, общая стоимость составила 5 млн рублей.