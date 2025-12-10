В российских поездах дальнего следования появилось постное меню

Меню будет действовать на период Рождественского поста (до 6 января). В него вошли щи из квашеной капусты с грибами, салат из фунчозы с овощами и орешками кешью, паста с томатами, базиликом и соусом Альпомидорро, яблоко, запеченное с медом и грецким орехом.