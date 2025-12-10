В российских поездах дальнего следования появилось постное меню
Меню будет действовать на период Рождественского поста (до 6 января). В него вошли щи из квашеной капусты с грибами, салат из фунчозы с овощами и орешками кешью, паста с томатами, базиликом и соусом Альпомидорро, яблоко, запеченное с медом и грецким орехом.
В российских поездах дальнего следования ФПК появилось постное меню. Об этом сообщили 10 декабря в Telegram-канале компании.
