В России предложили ввести стандарт безопасных для животных зимних реагентов
В России предложили ввести стандарт безопасных для животных зимних реагентов. С соответствующей инициативой выступили депутаты Госдумы во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым, передало 10 декабря ТАСС.
Отмечается, что используемые коммунальными службами противогололедные материалы наносят вред здоровью питомцев.
Парламентарии предложили внести в ГОСТ изменения, устанавливающие допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных. Также хотят проводить обязательные лабораторные испытания на безопасность.
Кроме того, по мнению депутатов, нововведения позволят снизить химическую нагрузку на городскую среду.
Письмо с соответствующим предложением направлено главе Росстандарта Антону Шалаеву.