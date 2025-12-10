В России предложили ввести стандарт безопасных для животных зимних реагентов

Отмечается, что используемые коммунальными службами противогололедные материалы наносят вред здоровью питомцев. Парламентарии предложили внести в ГОСТ изменения, устанавливающие допустимый уровень химической активности при контакте с кожей животных. Также хотят проводить обязательные лабораторные испытания на безопасность. Кроме того, по мнению депутатов, нововведения позволят снизить химическую нагрузку на городскую среду. Письмо с соответствующим предложением направлено главе Росстандарта Антону Шалаеву.