В России предложили по-новому рассчитывать МРОТ

Отмечается, что сейчас МРОТ рассчитывают исходя из показателя прожиточного минимума. Специалисты считают, что такой подход не обеспечивает достаточный доход для удовлетворения потребностей трудящегося и его семьи. Оптимальным вариантом расчета МРОТ предложили привязку к минимальному потребительскому бюджету, включающему в том числе расходы на связь, интернет, страховки и питание вне дома. Подобная методика, по мнению аналитиков, станет более справедливой.

В России предложили по-новому рассчитывать МРОТ. Об этом сообщают « Известия ».

