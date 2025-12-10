В России могут ввести запрет на соцсети для детей до 14 лет

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил ввести запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 14 лет в России. Об этом пишет Абзац.
По его мнению, обилие информации, поступающей из внешнего мира, негативно сказывается на психическом здоровье школьников, перегружая их мозг и лишая сил на учебу и хобби.
Свинцов отметил, что современные подростки проводят до 18 часов в день с гаджетами, получая огромное количество информации, большая часть которой является «мусорной».
Он призвал к тому, чтобы в России переняли опыт Австралии, где доступ к социальным сетям для детей ограничен. Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет депутат предложил установить минимальный доступ к интернету — по часу утром и вечером для общения и обмена информацией.
Парламентарий также подчеркнул, что постоянное использование социальных сетей может «зомбировать» молодежь и вызвать серьезные проблемы с психическим здоровьем. Врачи и психологи по всему миру уже бьют тревогу о необходимости сокращения времени, проводимого в интернете.