В России могут ввести запрет на соцсети для детей до 14 лет

Зампред комитета Госдумы по информационной политике Андрей Свинцов предложил ввести запрет на доступ к социальным сетям для лиц младше 14 лет в России. Об этом пишет Абзац. По его мнению, обилие информации, поступающей из внешнего мира, негативно сказывается на психическом здоровье школьников, перегружая их мозг и лишая сил на учебу и хобби. Свинцов отметил, что современные подростки проводят до 18 часов в день с гаджетами, получая огромное количество информации, большая часть которой является «мусорной». Для подростков в возрасте от 14 до 16 лет депутат предложил установить минимальный доступ к интернету — по часу утром и вечером для общения и обмена информацией.