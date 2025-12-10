Рязань
В России хотят сократить срок безвизового пребывания мигрантов до 30 дней
Первый заместитель председателя Комитета Госдумы по охране здоровья Федот Тумусов внес 10 декабря законопроект, предлагающий уменьшить срок безвизового пребывания иностранных граждан в России с нынешних 90 до 30 суток. Об этом сообщает «Парламентская газета».

По словам депутата, увеличение потока трудовых мигрантов имеет как плюсы, так и минусы, однако в первом квартале этого года число преступлений, совершенных приезжими, выросло на 15,3%. Тумусов отметил, что сокращение допустимого периода пребывания позволит эффективнее контролировать перемещение иностранных граждан.

«Если мигранты будут вынуждены быстрее находить работу или покидать страну, это может способствовать тому, что они будут более заинтересованы в легальной трудовой деятельности. Это, в свою очередь, позволит минимизировать риски, связанные с нелегальной миграцией и правонарушениями», — пояснил парламентарий.

В случае принятия поправки вступят в силу со дня официального опубликования.