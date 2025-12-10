В МЧС сообщили подробности крупного пожара в Рязани
Происшествие случилось вечером 9 декабря. На улице Весенней загорелись гаражи. Площадь пожара составила 60 квадратных метров. В тушении участвовали 13 человек, 3 единицы техники. Ранее появилось видео с места.
В МЧС сообщили подробности крупного пожара в Рязани. Об этом сообщает пресс-служба регионального МЧС.
