В Ленобласти госпитализировали школьника после хулиганской стрельбы в школе

В Тосненском районе Ленобласти восьмиклассника госпитализировали после хулиганской стрельбой в школе. Об этом сообщили на сайте «Фонтанка. ру».

10 декабря полицейские сообщили, что 14-летнему ученику выстрелили в живот пневматическим пистолетом, который использовал 17-летний девятиклассник.

Инцидент произошел в школе в поселке Рябово. Полицейские прибыли на место происшествия после получения сообщения о стрельбе.

По предварительным данным, подросток развлекался с пневматическим оружием в коридоре учебного заведения во время перемены и случайно выстрелил в своего одноклассника. Пострадавший был доставлен в больницу с ушибом передней брюшной стенки. Его состояние медики оценили как удовлетворительное.

Стрелка задержали на двое суток, а пневматический пистолет был изъят. В ходе расследования выяснилось, что подросток купил оружие у знакомого, который на год младше, за 1,7 тысячи рублей. Следственный комитет квалифицировал происшествие как хулиганство с применением оружия.

Собранные материалы будут переданы в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о профилактическом учете стрелка.