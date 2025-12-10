В Госдуме высказались о возможностях введения в России 6-часового рабочего дня

Введение шестичасового рабочего дня в ближайшем будущем в России маловероятно. Об этом сообщил член комитета Госдумы по труду Светлана Бессараб, передает RT. Она подчеркнула, что хотя некоторые развитые страны начинают переходить на 35-36-часовую рабочую неделю, этот процесс осуществляется посредством экспериментов и требует согласия работодателей. По словам депутата, сокращение продолжительности рабочего дня до шести часов приведет к значительным изменениям в организации труда. Например, предприятия, работающие в три смены, вынуждены были бы ввести четвертую смену, что привело бы к увеличению затрат на производство или снижению заработной платы сотрудников. Оба сценария, согласно Бессараб, являются нежелательными.

Она также высказалась о возможных вариантах введения укороченного рабочего дня, отметив, что единственным приемлемым форматом является добровольный переход отдельных работников. По ее мнению, первыми участниками подобного перехода станут сотрудники офисных профессий, аналогично ситуации в европейских странах.