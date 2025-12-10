Рязань
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 589
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 509
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 305
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 029
В Госдуме высказались о возможностях введения в России 6-часового рабочего дня
Она также высказалась о возможных вариантах введения укороченного рабочего дня, отметив, что единственным приемлемым форматом является добровольный переход отдельных работников. По ее мнению, первыми участниками подобного перехода станут сотрудники офисных профессий, аналогично ситуации в европейских странах.