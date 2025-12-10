Рязань
В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспортов за доплату
В Госдуме предложили разрешить получать загранпаспорта ускоренно за дополнительную плату. Инициаторами выступили вице-спикер Владислав Даванков и депутаты Владимир Плякин и Амир Хамитов. Обращение с предложением направлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву (документ доступен РИА Новости). Сейчас ускоренное оформление возможно только в исключительных случаях — срочное лечение, болезнь родственника и другие экстренные ситуации. Депутаты отмечают, что часто возникают и другие обстоятельства, требующие быстрого получения паспорта, например, срочная командировка, «горящая» путевка или обнаруженная ошибка в сроках документа.

