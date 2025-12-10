В Госдуме предложили разрешить ускорять выдачу загранпаспортов за доплату

В Госдуме предложили разрешить получать загранпаспорта в ускоренном формате за дополнительную плату. Об этом заявили Владислав Даванков, вице-спикер ГД от партии «Новые люди», а также депутаты Владимир Плякин и Амир Хамитов.
Соответствующее обращение отправлено министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
В нем предлагается рассмотреть возможность введения платной услуги по ускоренному оформлению заграничных паспортов. В настоящее время такая возможность доступна лишь в ограниченных случаях — срочное лечение, тяжелая болезнь родственника и другие экстренные обстоятельства. Однако депутаты отмечают, что существуют и другие актуальные ситуации, например, срочная командировка, покупка «горящей» путевки или выявленная в последний момент ошибка в сроках документа, когда возникает потребность получить паспорт быстрее.