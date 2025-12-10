В четверг в Рязанской области пройдет мокрый снег

В четверг. 11 декабря, в регионе будет облачно. Ночью преимущественно без осадков. Днём ожидаются осадки в виде мокрого снега. Местами гололедица. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью опустится до -3, +2°С, днём поднимется до -2, +3°С.