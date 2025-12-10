Ученые выяснили, что ключевой компонент темного шоколада замедляет старение

Британские ученые выяснили, что высокий уровень теобромина — одного из основных веществ в темном шоколаде — может замедлять клеточное старение. Отмечается, что у добровольцев с повышенными концентрациями теобромина наблюдались более благоприятные показатели биомаркеров старения, включая эпигенетические метки и длину теломер — участков хромосом, которые укорачиваются по мере деления клеток. Выводы сделаны на основе анализа данных более 32 тысяч человек. В прошлом медики практически не изучали влияние теобромина на старение, однако его уже связывали с улучшением работы сердца и сосудов.

Британские ученые выяснили, что высокий уровень теобромина — одного из основных веществ в темном шоколаде — может замедлять клеточное старение. Об этом 10 декабря сообщили «Кубанские новости» со ссылкой на Королевский колледж Лондона.

