Суд обязал фирму из Саратова починить крышу ФАПа в Рязанской области

Арбитражный суд Рязанской области обязал ООО «Передвижная механизированная колонна № 1» из Саратова устранить дефекты в здании ФАПа в деревне Темирево. Решение принято по требованию регионального минздрава. Проблема возникла из-за протекания потолка сразу после сдачи объекта, вызванного некачественным монтажом изоляции и перекрытий. Компания не смогла доказать, что дефекты появились по вине заказчика или других факторов после передачи здания. Теперь подрядчик должен разобрать потолок, заменить теплоизоляцию, восстановить покрытие и проверить инженерные коммуникации. Все работы должны быть выполнены в течение месяца после вступления решения суда в силу.

Установлено, что потолок начал протекать сразу после сдачи объекта. В результате проверки выяснилось, что проблема возникла из-за некачественного монтажа изоляции и перекрытий. Несмотря на претензии заказчика, поставщик не смог доказать, что указанные повреждения появились после передачи объекта заказчику по вине последнего или иных обстоятельств.

Теперь организации предстоит разобрать элементы потолка, установить новый теплоизоляционный материал, собрать заново покрытие и проверить исправность инженерных коммуникаций. Все работы должны быть завершены в месячный срок после официального вступления решения суда в силу.