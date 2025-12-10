Рязань
Стало известно, во сколько обойдется выступление Деда Мороза на дому в Рязани
Стало известно, во сколько рязанцу обойдется выступление Деда Мороза и Снегурочки на дому в Рязани. Журналист РЗН. Инфо проанализировала цены на сайте объявлений «Авито».

Всего на «Авито» 75 объявлений по Рязани, где за разные цены можно заказать услугу Деда Мороза и Снегурочки на дом, корпоратив или другое мероприятие. Большинство артистов выступают вплоть до 1-2 января, но есть и те, кто заканчивают работу 30 декабря.

Самая высокая цена у аниматоров, которые обещают провести ребенку «камерный музыкальный спектакль с элементами магии и волшебства». Это обойдется в 7 500 рублей за 30 минут. «Новогоднее шоу» в том же объявлении оценивается от 20 тысяч рублей. При этом продавец отметил, что выезд в Рязанскую область добавит к прайсу около полутора тысяч рублей. Цена также может повыситься в зависимости от даты и времени. Свободных окошек уже практически не осталось, написано в объявлении.

Есть и объявления из средней ценовой категории — 2-5 тысяч рублей за час. При этом артисты оставят сувениры на память и обещают «сказочную программу» для детей с музыкальным сопровождением. В некоторых объявлениях детей поздравить придут не только классические сказочные персонажи, но и символ года Конь Ваня.

Минимальные цены на поздравления Деда Мороза и Снегурочки начинаются от 1500 рублей — это экспресс-поздравления по 20-30 минут. Можно также заказать за 500 рублей «индивидуальное онлайн-поздравление от Дедушки Мороза и Снегурочки». Кроме того, на сайте есть объявления о новогодних мастер-классах на дому.