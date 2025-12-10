Спикер регионального парламента Аркадий Фомин посетил фонд «Защитники Отечества»

Во вторник, 9 декабря, в День Героев Отечества, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин совместно с депутатом Сергеем Орловым посетили региональный филиал государственного фонда «Защитники Отечества». О направлениях деятельности учреждения парламентариям рассказала руководитель организации Ольга Маскаева. Об этом сообщили в облдуме.

Областной филиал фонда «Защитники Отечества» начал работу 1 июня 2023 года. Его главная задача — оказание всесторонней помощи военнослужащим, вернувшимся из зоны СВО, а также их семьям. По словам Ольги Маскаевой, на начало декабря текущего года в регионе на социальном сопровождении находятся более 850 демобилизованных ветеранов специальной военной операции. За каждым обратившимся закреплен персональный координатор. Всего в филиале 50 таких специалистов: 20 — работают в Рязани, 30 — в отделениях фонда в муниципальных образованиях. Это квалифицированные сотрудники, прошедшие обучение. Они помогают защитникам Отечества получить юридическую, психолого-психотерапевтическую, медицинскую помощь, оказывают содействие в восстановлении и оформлении документов, в том числе удостоверения ветерана боевых действий. В случае необходимости координаторы направят в госпиталь или на санаторно-курортное лечение, организуют долговременный уход.

«Помимо этого, фонд „Защитники Отечества“ проводит адаптацию жилых помещений. Для нас важно, чтобы бойцы, вернувшись домой, оказались в комфортных условиях. Эту работу мы организовали совместно с муниципалитетами. Кроме того, с этого года фонд обеспечивает защитников адаптивной одеждой. Продолжаем выдавать технические средства реабилитации. Большим спросом пользуется такая мера поддержки, как бесплатное обучение в автошколе на различные категории. Еще одним направлением деятельности фонда является вовлечение участников СВО в культурные и спортивные мероприятия, в том числе речь идет о приобщении к адаптивному спорту», — сообщила Ольга Маскаева.

Ольга Маскаева подробно рассказала парламентариям о том, как организована работа в группах адресного сопровождения ветеранов боевых действий, продемонстрировала образцы адаптивной одежды, а также проинформировала об итогах работы филиала в уходящем году. В рамках визита состоялась встреча с ветеранами специальной военной операции. В мероприятии также приняли участие слушатели региональной кадровой программы «Герои62» Константин Панов и Роман Денисов, которые проходят стажировку в Рязанской областной Думе под наставничеством спикера законодательного собрания. Открывая встречу, Аркадий Фомин тепло поздравил собравшихся с Днем Героев Отечества, отметив стойкость, мужество и бесценный личный вклад присутствующих в мирное будущее страны.

«День Героев Отечества — это праздник не только тех, кто носит на груди звезду Героя. Сегодня мы с гордостью чествуем всех, кто во имя будущего страны жертвует собой и в зоне специальной военной операции, и в мирных условиях. Герой этот тот, кто интересы общества и государства ставит выше своих личных и ради общего блага совершает поступки, которые заслуживают уважения», — подчеркнул Аркадий Фомин.

В ходе диалога с ветеранами СВО глава законодательного собрания поднял тему реабилитации и «бесшовной» интеграции бойцов в мирную жизнь. Одним из инструментов успешной адаптации является программа «Время героев» и ее региональное продолжение — проект «Герои62». Аркадий Фомин отметил, что данная программа является настоящим социальным лифтом: бойцы получают возможность не только приобрести новые знания и освоить необходимые компетенции, но и реализовать свои лидерские качества в гражданской сфере. Защитники Отечества, присутствующие на встрече, рассказали о своем опыте участия в проекте «Герои62», поделились впечатлениями о стажировках в органах власти.

«Региональная кадровая программа помогает бойцам переосмыслить боевой и жизненный опыт и наметить вектор движение вперед. В центре „Сосновый бор“ созданы для этого все условия. Каждый защитник Отечества имеет равные возможности, чтобы развиваться личностно и профессионально. Мы заинтересованы в том, чтобы люди, отдавшие долг Родине, возвращаясь к мирной жизни, находили себя и продолжали приносить пользу», — отметил Аркадий Фомин.

Участники встречи обратили внимание на важность вовлечения ветеранов боевых действий в систему патриотического воспитания подрастающего поколения. Присутствующие сошлись во мнении, что необходимо сохранить историческую память о событиях специальной военной операции, исторических предпосылках СВО и о героях боевых действий. Большую работу в этом направлении проводят общественные организации. О работе центра военно-патриотического воспитания молодежи «Гранит» рассказал директор учреждения, заместитель председателя Комитета облдумы по молодежной политике, физической культуре и спорту Сергей Орлов.

«Инструкторы центра проводят занятия по тактической медицине, дают уроки управления беспилотными летательными аппаратами, учат ребят ориентироваться на местности и работать с картами. Личный пример, знания и опыт участников специальной военной операции очень бы пригодились в этой работе», — подчеркнул Сергей Орлов.

Ветераны боевых действий поддержали предложение и рассказали о мероприятиях патриотической направленности, в которых принимают участие. В завершение встречи стороны наметили ключевые направления взаимодействия на будущее.