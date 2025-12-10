Сотни рязанцев остались без холодной воды 10 декабря

Холодную воду отключили по адресам: улица Верхняя, дома №№ 14, 16, 16 корп.1, 17, 17-а, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23стр.1, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 54, 58, 60, 62, 64, 64-а, 64б, 66, 66-а, 68, 70, 72. Ресурса не будет до 17:00. Ранее воду отключили на улицах Гоголя и Черновицкой.