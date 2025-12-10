Соцстипендию планируют защитить от взысканий

Инициатива депутатов Думы Астраханской области о расширении перечня защищенных доходов получила поддержку на федеральном уровне. Речь идет о включении в этот список государственной социальной стипендии, которую получают наиболее уязвимые категории студентов. Об этом сообщили парламентарии региона.

Сейчас статья 101 закона «Об исполнительном производстве» защищает от взыскания ряд социальных выплат, однако соцстипендия в перечень не входит. Депутаты считают, что это создаёт угрозу списаний для студентов, которые не имеют другого дохода.

Минпросвещения назвало предложение целесообразным. Спикер региональной Думы Игорь Мартынов поручил профильному комитету подготовить законопроект для внесения в Госдуму.

Если закон примут, соцстипендия станет полностью защищенным доходом.