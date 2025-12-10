Рязань
С 2026 года в России начнут штрафовать за борщевик
С 1 марта 2026 года владельцев земельных участков обяжут проводить работы по уничтожению опасных инвазивных растений. Такие меры предусмотрены Федеральным законом № 294-ФЗ от 31 июля 2025 года, который вносит изменения в Земельный кодекс и другие акты, сообщает пресс-служба рязанского минсельхоза.

Как уточняется в документе, правообладатели участков должны будут защищать землю от распространения чужеродных видов растений и своевременно их уничтожать. Перечень опасных инвазивных видов определят правовые акты России и регионов, включая Рязанскую область. Одним из наиболее опасных растений специалисты называют борщевик Сосновского.

За невыполнение мероприятий по борьбе с такой растительностью предусмотрены штрафы: • для граждан — от 20 до 50 тысяч рублей; • для должностных лиц — от 50 до 100 тысяч; • для юридических лиц — от 400 до 700 тысяч рублей.

Борщевик Сосновского — многолетний сорняк высотой до трех метров. Его сок содержит фурокумарины, которые вызывают ожоги при попадании на кожу под воздействием солнечного света. Контакт с глазами может привести к потере зрения. Специалисты напоминают: самое эффективное время для борьбы с сорняком — весна.

Фото: Минсельхоз Рязанской области