Рязанские полицейские раскрыли кражу аккумулятора из ВАЗ-2107
В межмуниципальный отдел МВД «Кораблинский» обратился 42-летний местный житель, сообщивший, что ночью неизвестный взломал капот его ВАЗ-2107 и похитил новый аккумулятор.

Оперативники опросили жителей и установили, что о покупке нового аккумулятора потерпевший рассказывал знакомым. Этой же информацией делился 19-летний рабочий, который позже попал под подозрение. Его разыскали и задержали, похищенное изъяли.

По данным полиции, задержанный сам владеет ВАЗ-2107, а аккумулятор его машины был непригоден. Узнав о приобретении соседа, он ночью взломал автомобиль и переставил аккумулятор на свою машину.

Следователь возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 158 УК РФ. Санкция статьи предусматривает до пяти лет лишения свободы.