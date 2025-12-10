Рязанские ветеринары объяснили, чем мишура и дождик опасны для домашних животных

Главное управление ветеринарии Рязанской области напомнило владельцам домашних животных о рисках, которые таят привычные новогодние украшения. С приближением праздников ветеринары призвали рязанцев внимательно выбирать декор, особенно если в доме живут кошки или собаки. Специалисты подчеркивают, что мишура и дождик часто привлекают питомцев ярким блеском. Проглатывание таких украшений способно вызвать закупорку кишечника и потребовать срочной операции.

Специалисты подчеркивают, что мишура и дождик часто привлекают питомцев ярким блеском. Проглатывание таких украшений способно вызвать закупорку кишечника и потребовать срочной операции. Отдельные виды мишуры содержат токсичные материалы, которые могут привести к отравлению при случайном жевании. Опасность также представляют длинные и тонкие элементы украшений — они способны застрять в горле и вызвать проблемы с дыханием.

Кроме того, блестящие или шумящие елочные элементы нередко становятся источником стресса для животных. В управлении советуют выбирать безопасный декор, убирать мишуру в недоступные места и не оставлять питомцев без присмотра рядом с елкой.