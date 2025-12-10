Рязанец хотел убить женщину за отказ продать мясо, ему вынесли приговор

Суд установил, что 8 октября 2025 года пьяный мужчина пришел в дом к односельчанке и потребовал продать мясо. Когда женщина отказала, он разозлился, схватил полено и начал угрожать ей убийством. Потерпевшая вызвала полицию. Уточняется, что мужчину в этом году уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством, наказание еще не отбыл. По совокупности преступлений мировой судья назначил ему 420 часов обязательных работ.

Жителя села Можары Сараевского района осудили за угрозу убить женщину поленом. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Суд установил, что 8 октября 2025 года пьяный мужчина пришел в дом к односельчанке и потребовал продать мясо. Когда женщина отказала, он разозлился, схватил полено и начал угрожать ей убийством.

Потерпевшая вызвала полицию.

Уточняется, что мужчину в этом году уже привлекали к уголовной ответственности за угрозу убийством, наказание он еще не отбыл.

По совокупности преступлений мировой судья назначил ему 420 часов обязательных работ.