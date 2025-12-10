Рязанцы стали чаще жаловаться на банки

С января по сентябрь Банк России получил более 1,3 тысячи обращений от потребителей финансовых услуг из Рязанской области — это на 17% больше, чем годом ранее. Почти половина всех жалоб касалась работы банков: жители региона направили более 740 претензий, сообщает пресс-служба регулятора.

Как пояснили в ЦБ, большинство недовольств связано с антифрод-мерами. Рязанцы жалуются на отклонение подозрительных переводов и блокировку дистанционного обслуживания, если счет замечен в рискованных операциях. Кроме того, почти на 30% выросло число обращений о фактах мошенничества.

Жалоб на микрофинансовые организации стало меньше в 1,4 раза. Рязанцы реже пишут о возврате денег за дополнительные услуги, однако появились претензии к процедуре верификации клиентов. По словам жителей, в МФО не всегда тщательно проверяют личность заемщика при онлайн-оформлении, чем пользуются мошенники.

Также снизилось число жалоб на страховщиков: почти на 19%. На треть меньше стало претензий по ОСАГО: автовладельцы могут самостоятельно проверить или оспорить коэффициент бонус-малус через сайт Национальной страховой информационной системы.

Подать жалобу в Банк России можно по почте или через интернет-приемную на сайте регулятора.