Рязанцы пожаловались на состояние дороги на подъезде к 67 школе

Рязанцы пожаловались на грязную дорогу на подъезде к 67 школе. Сообщение появилось в комментариях под постами Павла Малкова в телеграм-канале. Местные жители задаются вопросом, когда власти займутся «обычными дорожками» и дворами. На кадрах видно пешеходную дорогу, покрытую грязью и с лужами вокруг. Фото: скрин из комментариев Павла Малкова

Рязанцы пожаловались на грязную дорогу на подъезде к 67 школе. Сообщение появилось в комментариях под постами Павла Малкова в телеграм-канале.

Местные жители задаются вопросом, когда власти займутся «обычными дорожками» и дворами.

На кадрах видно пешеходную дорогу, покрытую грязью и с лужами вокруг.

Фото: скрин из комментариев Павла Малкова