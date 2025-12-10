Рязанцы пожаловались на работу общественного транспорта

Местные жители возмущены работой троллейбуса № 3. Отмечается, что вечером 10 декабря они не могли уехать с остановки «Рязанский государственный университет» более получаса. «Троллейбус № 3 решил проверить стальные нервы пассажиров? 10 декабря, время 18:15, стоишь на остановке в надежде, что [приедет]. В 18:45 на том же месте надежда уже умирает», — заявили рязанцы.