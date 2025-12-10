Россиянин сел на стул российского императора в Эрмитаже и получил штраф 800 тысяч рублей

Россиянин сел на стул российского императора в Эрмитаже и получил штраф 800 тысяч рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, мужчина сел на трон магистра Мальтийского ордена XVIII века, некогда принадлежавший Павлу I.

В результате трон оказался серьезно поврежден: у экспоната деформация сиденья и подножной скамьи и разрыв бархатной обивки. Ущерб Эрмитаж оценил в 825 тысяч рублей.

Деньги с мужчины будут взысканы через суд.