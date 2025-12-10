Рязань
Россиянам объяснили, почему погоня за правильным питанием может быть опасна
Отмечается, что здоровое питание должно содержать достаточное количество калорий, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Однако, по словам психолога Анны Девятки, в обществе произошла «опасная подмена понятий». Правильное питание, как заявила собеседница RT, начали ассоциировать с жесткими ограничениями в еде и борьбой за худобу, а не за качество жизни. Когда стремление становится экстремальным, оно перерастает в расстройство пищевого поведения (РПП), уточнила психолог. Люди, по ее словам, не чувствуют сытость, воспринимают еду как угрозу, из-за чего может ухудшиться психическое здоровье. Психолог рекомендовала в такие моменты обращаться к специалистам.

