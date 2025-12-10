Россиянам объяснили, почему погоня за правильным питанием может быть опасна

Отмечается, что здоровое питание должно содержать достаточное количество калорий, чтобы человек чувствовал себя хорошо. Однако, по словам психолога Анны Девятки, в обществе произошла «опасная подмена понятий». Правильное питание, как заявила собеседница RT, начали ассоциировать с жесткими ограничениями в еде и борьбой за худобу, а не за качество жизни. Когда стремление становится экстремальным, оно перерастает в расстройство пищевого поведения (РПП), уточнила психолог. Люди, по ее словам, не чувствуют сытость, воспринимают еду как угрозу, из-за чего может ухудшиться психическое здоровье. Психолог рекомендовала в такие моменты обращаться к специалистам.

