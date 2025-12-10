Россиянам назвали продукты, которые подорожали в ноябре

Россиянам назвали продукты, которые подорожали в ноябре. Об этом 10 декабря сообщило ТАСС со ссылкой на Росстат.

Огурцы подорожали в ноябре на 26,1%, перец сладкий — на 13,1%, помидоры — на 9,2%, лимоны — на 6,7%, капуста белокочанная — на 4,5%, свекла — на 3,5%, виноград и картофель — на 2,8%. При этом чеснок подешевел на 1,1%.

Кроме того, выросли цены на мясо индейки (+2,8%), печень говяжью и свиную (+1,5%), пельмени, манты, равиоли (+0,9%), колбасы вареные (+0,8%) и полукопченые (+0,7%). Рыба подорожала на 0,9%.

Стоимость кофе увеличилась на 1,4%.

Апельсины в ноябре подешевели на 5,3%. Цена на сахар-песок уменьшилась на 1,8%, масло оливковое — на 1,7%, масло сливочное — на 0,7%, пшено — на 0,6%.