Региональный парламент принял Закон «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов»

Депутаты регионального парламента в среду, 10 декабря, приняли во втором окончательном чтении Закон Рязанской области «Об областном бюджете на 2026 год и на плановый период 2027 и 2028 годов». Законопроект поступил в Рязанскую областную Думу 31 октября в электронном виде, прошел все установленные этапы, включая публичные слушания и проработку в профильных комитетах.

С докладом об основных параметрах областного бюджета выступила министр финансов Рязанской области Марина Наумова. В ходе ее выступления парламентарии задали уточняющие вопросы по развитию отраслей региона, в обсуждении которых приняли участие руководители министерств.

Марина Наумова отметила, что бюджет составлен на основе базового прогноза социально-экономического развития, предполагающего умеренные темпы роста по большинству показателей:

— Проект областного бюджета сформирован с учетом существующих тенденций в экономике, приоритизации расходов и концентрации ресурсов на ключевых направлениях, к которым относятся: выполнение социальных обязательств перед гражданами, поддержка участников СВО и их семей и достижение национальных целей, определенных Президентом России. Проект отвечает принципам сбалансированности и долгосрочной устойчивости.

Министр финансов Рязанской области пояснила, что впервые уже в начале осени на федеральном уровне были практически полностью распределены межбюджетные трансферты регионам, тем не менее, ко второму чтению проекта Правительством Российской Федерации были внесены предложения по дополнительному финансированию:

— Нашему региону на три предстоящих года дополнительно распределены межбюджетные трансферты в сумме 3,8 млрд рублей, из них на 2026 год — 2 млрд рублей, на 2027 год — 1,3 млрд рублей и на 2028 год — 500 млн рублей. В основном они затрагивают дорожную деятельность. Таким образом, ко второму чтению изменились основные параметры бюджета. С учетом поправок доходы на 2026 год составили 122,6 млрд рублей, на 2027 год — 119 млрд рублей, на 2027 год — 112,9 млрд рублей и на 2028 год — 118,4 млрд рублей. Общий объем расходов в 2026 году планируется в размере 127 млрд рублей.

Также глава ведомства сообщила, что в следующем году на 12 национальных проектов предусмотрено 32,6 млрд рублей, в том числе 26,4 млрд рублей — из федерального бюджета. Большая часть этих средств — более 90% (29,5 млрд рублей) будет направлена на четыре проекта: «Инфраструктура для жизни» (17 млрд рублей); «Молодежь и дети» (5,7 млрд рублей); «Семья» (4,5 млрд рублей); «Продолжительная и активная жизнь» (2,3 млрд рублей).

Бюджет сформирован в программном формате. Реализация национальных проектов будет осуществляться в рамках 24 государственных программ. Объем программных расходов в 2026 году составит 121 млрд рублей или более 95% всех расходов областного бюджета.

— Среди самых бюджетоемких государственных программ, как и в прошлые годы, остаются такие, как «Развитие образования» (33,5 млрд рублей), «Дорожное хозяйство и транспорт» (23,7 млрд рублей), «Развитие здравоохранения» (17,8 млрд рублей), «Социальная защита и поддержка населения» (15 млрд рублей), — пояснила Марина Наумова.

Первый заместитель председателя регионального парламента Александр Шевырев поблагодарил министра финансов Рязанской области Марину Наумову, министра экономического развития региона Андрея Ворфоломеева, Правительство Рязанской области за эффективную работу над основным финансовым документом, над привлечением дополнительных федеральных средств, участие в решении актуальных для жителей вопросов.

Глава Рязанской областной Думы Аркадий Фомин еще раз подчеркнул, что даже в условиях высокой социальной нагрузки на бюджет удалось сохранить основные приоритеты развития области, и выразил уверенность в успешности дальнейшего сотрудничества Правительства области и депутатов регионального парламента:

— Бюджет предусматривает выполнение всех социальных обязательств перед жителями области с учетом значительного повышения МРОТ и прожиточного минимума, уровня инфляции. Важнейший инструмент развития региона — национальные проекты, инициированные Президентом. Очень важно, что мы смогли изыскать возможность их софинансирования. Это значит, что мы продолжим строить новые социальные объекты, повышать качество и доступность медицинской помощи, модернизировать систему жилищно-коммунального хозяйства, создавать условия для комфортной жизни. Все это заложено в бюджете.

Принятый закон о региональном бюджете в установленном порядке будет направлен для подписания губернатору Рязанской области.