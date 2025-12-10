ПСБ к Новому году выплатит двойной кешбэк рязанским предпринимателям

Банк ПСБ запустил специальную предновогоднюю акцию для предпринимателей. До конца года при оплате любых покупок с помощью бизнес-карты ПСБ пользователям будет начислен двойной кешбэк.
В акции могут принять участие как новые клиенты банка, которые открыли в ПСБ расчетный счет и получили в пользование бизнес-карту, так и действующие, которые не совершали операции по картам до ноября 2025 года. Максимальный размер кешбэка, который можно получить на бонусный счет, составляет 15 000 баллов (1 балл равен 1 рублю).
Чтобы получить двойной кешбэк по бизнес-карте, рязанским предпринимателям необходимо произвести настройки в личном кабинете ПСБ, выбрав несколько категорий кешбэка: АЗС (10%), доставка и логистика (5%), авиабилеты (5%), кафе, рестораны и столовые (3%)
Более подробную информацию можно получить в офисах банка Рязанской области.
