Прокуратура помогла двум рязанцам получить технические средства реабилитации

Двум жителям Сасовского района не выдали технические средства реабилитации. Из-за этого региональному отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ внесли представление. Кроме того, прокурор района обратился в суд и потребовал обязать уполномоченный орган выплатить инвалидам компенсацию морального вреда. В итоге жители получили технические средства реабилитации. Также им выплатили 19 тысяч рублей.

В Сасовском районе после вмешательства прокуратуры двое инвалидов получили технические средства реабилитации. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Двум жителям Сасовского района не выдали технические средства реабилитации. Из-за этого региональному отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ внесли представление.

Кроме того, прокурор района обратился в суд и потребовал обязать уполномоченный орган выплатить инвалидам компенсацию морального вреда.

В итоге жители получили технические средства реабилитации. Также им выплатили 19 тысяч рублей.