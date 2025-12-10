Прокуратура помогла двум рязанцам получить технические средства реабилитации

Двум жителям Сасовского района не выдали технические средства реабилитации. Из-за этого региональному отделению фонда пенсионного и социального страхования РФ внесли представление. Кроме того, прокурор района обратился в суд и потребовал обязать уполномоченный орган выплатить инвалидам компенсацию морального вреда. В итоге жители получили технические средства реабилитации. Также им выплатили 19 тысяч рублей.