Прокуратура помогла двум рязанцам получить технические средства реабилитации
В Сасовском районе после вмешательства прокуратуры двое инвалидов получили технические средства реабилитации. Об этом 10 декабря сообщили в пресс-службе надзорного органа.
