Пользователи из разных регионов России пожаловались на работу Telegram

Пользователи из разных регионов России сообщают о проблемах в работе мессенджера Telegram. Об этом пишет издание «АиФ». Они отмечают значительное замедление загрузки фото и видео, а также длительные задержки при отправке медиафайлов. Неполадки наблюдаются уже несколько дней. По текущей статистике сервиса Downdetector, наибольшее количество обращений за последний час поступило из Кировской области, Санкт-Петербурга и Удмуртии. За последние сутки зарегистрировано около 350 сообщений о сбоях. При этом уровень обращений значительно ниже октябрьских максимумов, когда количество жалоб доходило до нескольких тысяч в сутки.