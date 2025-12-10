Полицейские вернули жителю Касимова украденные спиннинги и удочку

Полиция раскрыла кражу двух спиннингов и одной удочки из частного жилища в Касимове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Потерпевший обнаружил исчезновение вещей, вернувшись домой после временного отсутствия, когда случайно оставил открытой дверь на террасу своего дома.

Сотрудники оперативно провели расследование среди соседей и выяснили, что один из местных жителей недавно хвастался знакомому о предстоящей удачной рыбалке следующим летом благодаря новым удочкам. Следователи решили проверить подозреваемого и прибыли к нему домой.

При осмотре помещения правоохранители нашли похищенные вещи под кроватью владельца, который отрицал свою вину. Тем не менее улики оказались очевидными, и нарушителя задержали.

Злоумышленником оказался житель Касимова, ранее привлеченный к ответственности за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. Установлено, что накануне кражи он пришел в гости к своему другу и обнаружил незакрытую дверь террасы. Увидев забытые вещи, мужчина быстро решил ими воспользоваться, рассчитывая применить их следующей весной.

Следствие теперь решает вопрос о возбуждении дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Все украденные предметы возвращены законному владельцу.