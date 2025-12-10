Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 76.81 -0.46 10/12
ЦБ EUR 89.43 -0.28 10/12
Нал. USD 79.40 / 78.00 10/12 17:15
Нал. EUR 91.30 / 92.30 10/12 17:15
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 589
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 509
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 305
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 029
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Полицейские вернули жителю Касимова украденные спиннинги и удочку
Полиция раскрыла кражу двух спиннингов и удочки из дома в Касимове. Владелец заметил пропажу после того, как случайно оставил дверь на террасу открытой. По словам соседей, один из местных жителей хвастался новыми удочками для будущей рыбалки. При обыске у подозреваемого, ранее привлекавшегося за пьяное вождение, нашли украденное под кроватью. Он отрицал вину, но улики были убедительными, и его задержали. Следствие рассматривает вопрос о возбуждении дела по статье 158 УК РФ. Украденные вещи возвращены владельцу.

Полиция раскрыла кражу двух спиннингов и одной удочки из частного жилища в Касимове. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Потерпевший обнаружил исчезновение вещей, вернувшись домой после временного отсутствия, когда случайно оставил открытой дверь на террасу своего дома.

Сотрудники оперативно провели расследование среди соседей и выяснили, что один из местных жителей недавно хвастался знакомому о предстоящей удачной рыбалке следующим летом благодаря новым удочкам. Следователи решили проверить подозреваемого и прибыли к нему домой.

При осмотре помещения правоохранители нашли похищенные вещи под кроватью владельца, который отрицал свою вину. Тем не менее улики оказались очевидными, и нарушителя задержали.

Злоумышленником оказался житель Касимова, ранее привлеченный к ответственности за вождение транспортного средства в нетрезвом виде. Установлено, что накануне кражи он пришел в гости к своему другу и обнаружил незакрытую дверь террасы. Увидев забытые вещи, мужчина быстро решил ими воспользоваться, рассчитывая применить их следующей весной.

Следствие теперь решает вопрос о возбуждении дела по статье 158 УК РФ («Кража»). Все украденные предметы возвращены законному владельцу.