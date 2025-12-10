Рязань
Павел Малков призвал хранить память о каждом герое Рязанской области
Губернатор Павел Малков рассказал о важности сохранения памяти героев Рязани. Об этом он заявил в ходе торжественного митинга, посвященного Дню Героев Отечества, который прошел в Гвардейском сквере города. Губернатор поздравил собравшихся с Днем Героев Отечества — важной датой, которая отражает уважение к героям разных эпох, их воинской доблести и подвигам.

В мероприятии приняли участие первый заместитель председателя правительства Рязанской области Денис Боков, министр территориальной политики Жанна Фомина, председатель Рязанской областной Думы Аркадий Фомин, руководители городской Думы и администрации города, военнослужащие, представители общественных объединений, молодежных патриотических организаций.

«Рязанцы во все времена защищали Родину. Храним память о каждом. Воспитываем молодежь на их ратных примерах. Укрепляем память и сохраняем историческую правду», — сказал Павел Малков.

Губернатор обратил внимание на то, что Гвардейский сквер создан в память о героях — тех, кто отдал жизни за Родину, и тех, кто защищает нашу страну сейчас. Он стал важной, постоянной площадкой для проведения военно-патриотических мероприятий. Благоустройство Гвардейского сквера было проведено поэтапно, в том числе по региональной программе поддержки местных инициатив, где учтены предложения жителей. Развитие этой общественной территории будет продолжено.

О том, что важно быть едиными и достойными памяти подвигов Героев Отечества в своем выступлении сказал начальник РВВДКУ им. генерала армии В. Ф. Маргелова Олег Пономарев. К собравшимся также обратилась Анна Иванова — заместитель руководителя Рязанского Комитета семей воинов Отечества, вдова Героя Российской Федерации П. В. Кривова. В ходе митинга были исполнены патриотические музыкальные композиции, показан видеоролик, посвященный землякам, проявившим героизм и отвагу при защите Отечества.

Память погибших воинов почтили минутой молчания. К памятнику возложили цветы. Перед участниками церемонии торжественным маршем прошел взвод курсантов РВВДКУ им. генерала армии В. Ф. Маргелова.