Парламентарии приняли ряд законов, направленных на социальную поддержку граждан

В среду, 10 декабря, состоялось пленарное заседание Рязанской областной Думы, в ходе которого депутаты внесли изменения в региональное законодательство в части социальной поддержки граждан. Министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский представил изменения, касающиеся единовременной выплаты при рождении ребенка: срок предоставления данной меры поддержки продлен до 1 января 2027 года. Финансовая помощь в размере 20 тысяч рублей предоставляется одному из родителей.

В среду, 10 декабря, состоялось пленарное заседание Рязанской областной Думы, в ходе которого депутаты внесли изменения в региональное законодательство в части социальной поддержки граждан. Об этом сообщили в облдуме.

Министр труда и социальной защиты населения региона Андрей Кричинский представил изменения, касающиеся единовременной выплаты при рождении ребенка: срок предоставления данной меры поддержки продлен до 1 января 2027 года. Финансовая помощь в размере 20 тысяч рублей предоставляется одному из родителей. Поддержка от государства в повышенном размере — 50 тысяч рублей — предусмотрена молодым родителям (или одному родителю) в возрасте до 25 лет. По информации профильного министерства, всего в текущем году выплату в размере 20 тысяч рублей уже получили 3695 человек, 50 тысяч рублей — 791 молодой родитель. Проектом бюджета на 2026 год на данную статью расходов предусмотрено почти 145 млн рублей.

В рамках заседания депутаты проголосовали за внесение изменений в Закон «О мерах социальной поддержки населения Рязанской области». В соответствии с корректировками до 120 тысяч рублей увеличен размер регионального материнского (семейного) капитала при рождении (усыновлении) пятого и последующих детей. Для жителей области, ставших родителями (или усыновивших) третьего или четвертого ребенка, ничего не меняется: они по-прежнему будут получать выплату в размере 90 тысяч рублей до конца текущего года и около 94 тысяч рублей, начиная с 1 января 2026 года. Такая финансовая помощь многодетным семьям оказывается в регионе с 2012 года независимо от уровня дохода граждан.

Законопроект также предусматривает дополнительный способ подтверждения статуса многодетной семьи: необходимые сведения можно будет предоставлять в мессенджере MAX.

Еще одна корректировка касается небольших по размерам ежемесячных выплат: с 1 января 2026 года финансовую помощь суммируют с учетом инфляции и сделают ежегодной. Например, 3100 рублей (вместо 200 рублей ежемесячно) составит ежегодная выплата многодетным семьям за присмотр и уход за ребенком в дошкольной образовательной организации. Обучающиеся по очной форме в образовательных организациях региона из многодетных семей раз в год смогут получить 2600 рублей на проезд городским транспортом общего пользования (вместо 193 рублей ежемесячно). Ежегодным станет и пособие на ребенка-инвалида. Выплата составит 3800 рублей, если семья воспитывает одного несовершеннолетнего с особенностями здоровья, и 4850 рублей, если двух и более.

Андрей Кричинский добавил, что законопроектом увеличен размер единовременной социальной выплаты, установленной для жителей российских регионов, приехавших в Рязанскую область для трудоустройства: до 255 тысяч рублей — для всех специалистов и до 485 тысяч рублей — для молодых супругов в возрасте до 35 лет включительно. Средства можно потратить на первоначальный взнос по ипотечному кредиту или на погашение ранее оформленного целевого займа на покупку недвижимости в Рязани и районах области. Чтобы получить финансовую помощь от государства, сотрудник должен проживать на территории области и официально трудиться на условиях полного рабочего дня. Перечень организаций, работники которых имеют право на данную выплату, определяется по результатам отбора. Порядок и критерии установлены губернатором.

Для таких специалистов документ также предусматривает увеличение размера единовременной выплаты на приобретение имущества: до 110 тысяч рублей — для всех иногородних работников и до 130 тысяч рублей — для членов молодой семьи.

Все изменения, касающиеся мер социальной поддержки граждан, депутаты Рязанской областной Думы приняли единогласно.