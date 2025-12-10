На 88-м году жизни скончался писатель-сатирик Леонид Французов

Умер известный писатель-сатирик Леонид Французов. Об этом сообщила его жена, передает ТАСС.
Французов скончался 9 декабря на 88-м году жизни после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием — раком легкого.
По словам супруги, писатель перенес тяжелые осложнения, включая отек мозга, из-за которого у него отнялись правая рука и нога, и он долгое время не мог передвигаться.
Леонид Французов родился в 1938 году в Москве и окончил факультет журналистики МГУ. Он стал известен благодаря своим сатирическим произведениям, которые публиковались в различных журналах.
Кроме того, он создавал сценарии для популярных телепрограмм, таких как «Голубой огонек», «Спокойной ночи, малыши!», «Кабачок „13 стульев“» и «Аншлаг». Его монологи были частью репертуара известных юмористов, таких как Владимир Винокур, Аркадий Райкин и Евгений Петросян.