«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 589
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 509
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 305
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 029
Мэрия Рязани перейдет на отечественное ПО
10 декабря в Рязани состоялось подписание соглашения о сотрудничестве между горадминистрацией и ИТ-компанией «РЕД СОФТ». Документ закрепляет намерение сторон совместно реализовать комплекс решений по цифровой трансформации мэрии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Ключевым результатом сотрудничества станет пилотный проект «Бесшовная миграция с Microsoft на Linux муниципальной ИТ-инфраструктуры». Его цель — протестировать программно-аппаратное решение, позволяющее перевести рабочие станции и серверы муниципальных органов на отечественные продукты без остановки работы служб.

«Рязань всегда старается участвовать в „пилотных“ проектах. Особое внимание уделяем вопросам импортозамещения, перехода на отечественные продукты. Обеспечение цифрового суверенитета — одна из задач, которую ставит наш президент и губернатор.

Рады стать первопроходцами в этом вопросе. Впоследствии с удовольствием будем делиться нашим опытом с другими муниципалитетами», — подчеркнул Борис Ясинский, исполняющий обязанности главы администрации Рязани.

«Проект направлен на создание универсального программно-аппаратного комплекса, который сможет использовать любой российский муниципалитет. Мы рассчитываем на плавный и безопасный переход всей инфраструктуры на отечественные решения, что станет важным шагом в обеспечении технологической независимости города», — отметил Михаил Толпышкин, исполнительный директор РЕД СОФТ.

Программная часть пилота включает операционную систему РЕД ОС для серверов и рабочих мест, а также систему централизованного управления ИТ-инфраструктурой РЕД АДМ. Аппаратная часть будет обеспечена отечественными серверами, сертифицированные для объектов критической информационной инфраструктуры.

Первый этап пилотного проекта запланирован на 4 квартал 2025 года. На примере проекта в Рязани РЕД СОФТ ставит задачу сформировать универсальный отечественный программно-аппаратный комплекс, который можно будет масштабировать на другие муниципальные образования России.

Со стороны администрации города проект будет курировать управление информационной политики и социальных коммуникаций.