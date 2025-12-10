Мэрия отчиталась об уборке после ночного снегопада

В Рязани в ночь на 10 декабря прошла уборка улиц. Как сообщили в мэрии, ситуацию на дорогах отслеживали через видеокамеры. После начала снегопада городская спецтехника вышла на обработку покрытия. По данным администрации, для предотвращения обледенения дорожники использовали 17 тонн реагента, представляющего собой смесь песка и соли. На тротуарах работали маневренные машины «Чистики» на базе УАЗа.

Уборка продолжилась утром 10 декабря: сотрудники дирекции по благоустройству вышли на мосты и остановки. В мэрии уточнили, что «на дорогах и тротуарах работает спецтехника» и в город направили 18 КДМ.