Экс-замначальника рязанской колонии присвоил 47 тонн металлолома

Прокуратура Рязанского района утвердила обвинительное заключение в отношении 46-летнего жителя, ранее занимавшего должность заместителя начальника ФКУ «Исправительная колония № 2» УФСИН России по Рязанской области. Мужчину обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение»), сообщает пресс-служба прокуратуры.

По данным следствия, в 2023 году житель Рязани руководил ликвидацией производственных помещений колонии и присвоил более 47 тонн металлолома, который впоследствии реализовал через пункты приема. Сумма причиненного ущерба превысила 1 млн рублей.

Дело направлено в Рязанский районный суд для рассмотрения по существу. Прокуратура подала иск о взыскании с обвиняемого суммы ущерба.