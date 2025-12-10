Депутаты Рязгордумы оценили благоустройства двора на улице Бронной

Депутаты Рязгордумы оценили благоустройства двора на улице Бронной. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

В рамках депутатского контроля глава муниципального образования Татьяна Панфилова вместе с председателем комитета по градостроительной деятельности и землепользованию РГД Ильей Шишкиным, представителями администрации, подрядчика, управляющей компании и местными жителями оценили благоустройство двора дома № 20 корпус 1 по улице Бронной.

Там провели асфальтирование территории площадью около 1400 кв. м., установили бордюрный камень, обустроили парковочный карман. Работы выполнены по графику и в полном объеме, предусмотренном проектом. Стоимость составила 5 млн. р.

" Жильцы дома давно ждали ремонта дворовой территории. Они приходили ко мне на личный прием, и мы вместе продумывали все шаги по реализации этой инициативы. Сегодня отрадно слышать отзывы горожан, довольных проделанной работой. Их мнение — важный показатель эффективности нашей совместной деятельности", — отметила Татьяна Панфилова.

Также депутаты поговорили с жителями о перспективах установки новой детской площадки и обсудили планы по дальнейшему ремонту заезда во двор с улицы Октябрьской, который будет проведен в следующем году.