Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 10
Чтв, 11
Птн, 12
ЦБ USD 76.81 -0.46 10/12
ЦБ EUR 89.43 -0.28 10/12
Нал. USD 79.00 / 78.00 10/12 13:20
Нал. EUR 91.04 / 92.20 10/12 13:20
Новости
Итоги года New
Публикации
«Рабы образования». Как будет работать обязательная отработка после ме...
17 ноября Владимир Путин подписал закон о целевой ордин...
4 декабря 13:10
1 567
Дизайнерский хет-трик: OMODA C7 добавил «Золотой Клаксон» в свою колле...
Флагманский кроссовер OMODA C7 стал победителем в номин...
28 ноября 18:12
1 495
JAECOO J8: передовые системы безопасности покорили сердца владельцев
Внимание бренда JAECOO к обеспечению безопасности стала...
28 ноября 16:01
1 298
Рязанец осуществил мечту и уехал жить в США, но вернулся разочарованны...
Владимир с детства был фанатом американской культуры и ...
27 ноября 13:00
2 022
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Спецпроекты
Новое
Дома Рязани — от древности до современности
Интервью с Павлом Малковым
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
Вся рязанская земля начинается с кремля
Рязанские Борки
Все спецпроекты →
Депутаты Рязгордумы оценили благоустройства двора на улице Бронной

Депутаты Рязгордумы оценили благоустройства двора на улице Бронной. Об этом сообщает пресс-служба городского парламента.

В рамках депутатского контроля глава муниципального образования Татьяна Панфилова вместе с председателем комитета по градостроительной деятельности и землепользованию РГД Ильей Шишкиным, представителями администрации, подрядчика, управляющей компании и местными жителями оценили благоустройство двора дома № 20 корпус 1 по улице Бронной.

Там провели асфальтирование территории площадью около 1400 кв. м., установили бордюрный камень, обустроили парковочный карман. Работы выполнены по графику и в полном объеме, предусмотренном проектом. Стоимость составила 5 млн. р.

" Жильцы дома давно ждали ремонта дворовой территории. Они приходили ко мне на личный прием, и мы вместе продумывали все шаги по реализации этой инициативы. Сегодня отрадно слышать отзывы горожан, довольных проделанной работой. Их мнение — важный показатель эффективности нашей совместной деятельности", — отметила Татьяна Панфилова.

Также депутаты поговорили с жителями о перспективах установки новой детской площадки и обсудили планы по дальнейшему ремонту заезда во двор с улицы Октябрьской, который будет проведен в следующем году.