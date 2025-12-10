Число рязанских семей, награждаемых знаком «Родительская доблесть», увеличат

Количество многодетных семей, удостоенных награды «Родительская доблесть», намерены увеличить до 20 в календарный год. Проект закона опубликовали на сайте правительства региона. В документе написано, что планируется увеличить количество награждаемых почетным знаком «Родительская доблесть» с 15 до 20 многодетных семей в год. Награда вручается рязанским родителям, которые воспитывают или воспитали четверых и более детей и подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей. Напомним, глава региона отмечал, что в области проживает 122 тысячи семей с детьми, а каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье.

Количество многодетных семей, удостоенных награды «Родительская доблесть», намерены увеличить до 20 в календарный год. Проект закона опубликовали на сайте правительства региона.

В документе написано, что планируется увеличить количество награждаемых почетным знаком «Родительская доблесть» с 15 до 20 многодетных семей в год.

Награда вручается рязанским родителям, которые воспитывают или воспитали четверых и более детей и подают пример в укреплении института семьи и воспитании детей.

Напомним, глава региона отмечал, что в области проживает 122 тысячи семей с детьми, а каждый четвертый ребенок растет в многодетной семье.