За выходные в Рязанской области поймали 18 пьяных водителей

Отмечается, что всего инспекторы обнаружили 825 нарушений ПДД. Из них 12 — совершили пешеходы. 16 водителей управляли транспортным средством без «прав». Выявлены 10 нарушений, связанных с перевозкой детей.